Coronavirus: Berlusconi a "Libero Quotidiano", il governo è inadeguato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando sento - osserva Berlusconi - esponenti di primo piano del Pd teorizzare che lo Stato debba entrare nella gestione delle aziende private che vengono aiutate, mi preoccupo davvero". Capitolo Europa. "Sarebbe ingeneroso dire che di fronte a quest'emergenza l'Europa non ci sia. Nonostante alcune difficoltà iniziali, oggi l'Europa sta mettendo in campo, grazie anche al nostro lavoro, risorse fondamentali soprattutto a favore degli Stati più deboli come l'Italia. Dal fondo Sure per la cassa integrazione, agli stanziamenti della Bei, al Mes senza condizioni. Per non parlare della garanzia della Bce sul debito pubblico dei Paesi in difficoltà. Naturalmente è decisivo quello che accadrà con la Recovery Innitiative, che dovrà essere adeguata e comprendere una quota importante di finanziamenti a fondo perduto". "L'Europa - conclude Berlusconi - oggi per noi, fra garanzie, prestiti, investimenti e contributi a fondo perduto significa centinaia di miliardi di euro. Non possiamo certo immaginare di fame a meno, come forse è negli intendimenti di una parte dei Cinque Stelle". (Res)