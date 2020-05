Coronavirus: ministro Lamorgese a "Il Messaggero", siamo vigili sulla movida (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questione migranti irregolari e possibilità di una sorta di permesso di soggiorno temporaneo. "I vantaggi dell'emersione dal lavoro nero, sia per gli italiani sia per gli stranieri, sono evidenti: l'operazione genera un gettito per la casse dell'Inps e rende visibili, anche per circoscrivere l'emergenza sanitaria, tanti immigrati che oggi sono dei fantasmi impiegati nei campi come braccianti e nelle case come colf e badanti. Con i ministri Bellanova, Catalfo e Provenzano abbiamo lavorato a lungo per mettere a punto un testo e siamo d'accordo quasi su tutto". "Ho suggerito - conclude Lamorgese - un'ipotesi intermedia - tre mesi di durata per i permessi di soggiorno temporanei - che mi sembra ragionevole: una proposta sulla quale, però, ancora non c'è una convergenza unanime. Spero che si riesca a trovare un accordo su questo punto per non gettare a mare il lavoro svolto insieme agli altri ministri". (Res)