Corea del Sud: coronavirus, autorità temono “seconda ondata” dopo nuovo balzo contagi (2)

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato la scorsa settimana un allentamento delle restrizioni alle attività sociali ed economiche introdotte in quel paese per contrastare la pandemia di coronavirus, a seguito del progressivo azzeramento del numero dei contagi registrato dal paese negli ultimi giorni. Il governo ha annunciato il passaggio a un sistema di “quarantena quotidiana”, con la fine di tutte le misure private di distanziamento sociale a partire dal 6 maggio. Il graduale ritorno alla normalità è iniziato con il rientro a scuola degli alunni di scuola primaria e secondaria; la riapertura di musei e strutture sportive avverrà in maniera progressiva, anche per venire incontro allo stress crescente causato alla popolazione dalle misure di distanziamento sociale. La Corea del Sud ha combattuto il picco dei contagi alla fine di febbraio, ed ha reagito alla fine del mese successivo varando una serie di linee guida di distanziamento sociale, che però anno limitato l’isolamento domestico ai soli soggetti a rischio a causa della presenza di contagiati tra i loro contatti diretti. Il paese ha registrato in tutto 10.801 contagi dall’inizio dell’emergenza, ma da settimane ha visto scivolare i nuovi contagi giornalieri a 10 o meno. Il governo sudcoreano tenterà ora di minimizzare le ricadute economiche dell’emergenza sanitaria. (segue) (Git)