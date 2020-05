Corea del Sud: coronavirus, autorità temono “seconda ondata” dopo nuovo balzo contagi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono crollate del 27 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di aprile, a causa delle gravi conseguenze della pandemia di coronavirus sull’economia mondiale. Il dato è stato pubblicato il 21 aprile dall’ente statistico nazionale della Corea del Sud. Il volume delle spedizioni in uscita è calato a 21,7 miliardi di dollari, e la media giornaliera delle esportazioni ha registrato una contrazione del 16,8 per cento annuo. Le esportazioni di chip di memoria, una delle voci principali dell’export sudcoreano, sono calate del 14,9 per cento, e quelle delle automobili del 28,5 per cento. Per quanto riguarda i principali destinatari delle merci sudcoreane, la Cina ha ridotto gli acquisti dalla Corea del Sud del 17 per cento, e gli Stati Uniti del 17,5 per cento. Le spedizioni verso Unione europea e Vietnam sono calate rispettivamente del 32,6 per cento e del 39,5 per cento. (segue) (Git)