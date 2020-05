Usa: coronavirus, consigliere economico di Trump risponde a critiche ex presidente Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Larry Kudlow, consigliere economico del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto ieri, 10 maggio, alle dure critiche mosse dall’ex presidente Barack Obama alla gestione della crisi pandemica da parte dell’attuale amministrazione presidenziale Usa. “Non ho idea di cosa stia parlando”, ha detto Kudlow commentando le dichiarazioni di Obama. Secondo “Yahoo News”, Obama avrebbe dichiarato a suoi ex collaboratori che far fronte all’emergenza del coronavirus sarebbe stato difficile anche “per il migliore dei governi”. L’ex presidente ha comunque definito la gestione della crisi da parte di Trump “un disastro caotico assoluto, completamente imperniato sulla mentalità del ‘cosa posso guadagnarci personalmente’ è ‘al diavolo tutti’”: atteggiamenti che Obama ha attribuito al suo successore, e che dopo tre anni di presidenza Trump sarebbero stati “assimilati a livello operativo dall’intero governo”. Kudlow ha risposto ieri citando le misure di sostegno economico varate dall’amministrazione Trump, e i fondi stanziati per l’accelerazione dei test diagnostici e l’acquisto di ulteriore strumentazione medica. (segue) (Nys)