Usa: coronavirus, consigliere economico di Trump risponde a critiche ex presidente Obama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con tutto il rispetto per l’ex presidente, non mi sembra sia appropriato trasformare questa situazione in un terreno di scontro politico. Non ho davvero idea di cosa stia parlando”, ha dichiarato Kudlow, nel corso di una intervista al programma televisivo “This Week” dell’emittente “Abc”. “Quanto abbiamo fatto potrà non essere perfetto al 100 per cento. Situazioni come questa si verificano una volta ogni secolo. In generale, però, abbiamo realizzato una enorme infrastruttura sanitaria e di sicurezza per far fronte alla pandemia qui negli Stati Uniti”, ha detto il consigliere economico di Trump. Le critiche mosse dall’ex presidente Obama ricalcano quelle di diversi esponenti di primo piano del Partito democratico, che imputano a Trump una politicizzazione della pandemia – specie sul tema della riapertura dell’economia – e dichiarazioni a loro dire improvvide in merito all’efficacia di alcuni farmaci o trattamenti sanitari. (Nys)