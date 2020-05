Giappone: coronavirus, cittadini insoddisfatti della gestione dell’emergenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha formalmente annunciato l’estensione al 31 maggio dello stato di emergenza nazionale proclamato per frenare la propagazione del nuovo coronavirus sul territorio del paese. La proroga è scattata a partire da mercoledì, 6 maggio, ultimo giorno del periodo di festività nazionali noto come “Golden Week”. Le misure di distanziamento sociale e blocco economico varate in risposta alla pandemia hanno posto sotto pressione il tessuto produttivo del paese, ma il premier giapponese ha avvertito che il ritorno alla normalità non sarà rapido. La decisione del governo recepisce le raccomandazione del comitato di esperti medici, che hanno raccomandato “cautele speciali” soprattutto nelle aree del paese interessate dai focolai più estesi. Il governo intende comunque allentare le misure straordinarie nelle prefetture dove i contagi sono meno numerosi; la riapertura di parchi pubblici, librerie e musei dovrebbe essere consentita sull’intero territorio nazionale, a condizione di adottare apposite misure di prevenzione. (segue) (Git)