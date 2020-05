Giappone: coronavirus, cittadini insoddisfatti della gestione dell’emergenza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il primo ministro giapponese ha dichiarato la scorsa settimana che il paese si trova "nel momento cruciale" dello sforzo di contrasto al coronavirus. Abe ha sollecitato i cittadini giapponesi ad attenersi ancor più rigorosamente alle misure di distanziamento sociale – che in quel paese non sono oggetto di obblighi legali e sanzioni – per garantire che lo stato di emergenza in vigore sull'intero territorio nazionale possa essere revocato il prima possibile. Il premier ha rivolto una esortazione ad evitare di tornare nei propri paesi natali e a rinviare le visite alle famiglie, specie ai genitori anziani, in vista della settimana di festività nota come "Golden Week", tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Sono trascorse due settimane dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale da parte del primo ministro giapponese, che solo il 16 aprile è stato applicato all'intero territorio del paese. Ai cittadini è stato chiesto di evitare di uscire di casa in assenza di ragioni di necessità, e di sospendere tutti i contatti sociali non essenziali.