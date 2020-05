Vietnam: Fmi, crescita economica rallenterà al 2,7 per cento nel 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recessione economica innescata dalla pandemia di coronavirus impedirà ad almeno 24 milioni di persone nell’Asia-Pacifico di emergere dalla povertà quest’anno, secondo le stime contenute in un nuovo rapporto della Banca mondiale. Il rapporto afferma anche che le famiglie dipendenti da settori economici particolarmente esposti alla crisi globale, come turismo, manifattura e lavoro informale, fronteggeranno rischi “sostanzialmente maggiori”. La Banca mondiale ha sollecitato i paesi della regione ad adottare misure urgenti per garantire il sostentamento di base delle persone a rischio. La previsione della Banca mondiale si basa sullo scenario di base per i prossimi mesi, ma un protrarsi della crisi sanitaria rischierebbe di comportare ricadute ancora maggiori: lo scenario peggiore comporterebbe la permanenza di quasi 35 milioni di persone, 25 milioni delle quali in Cina, sotto la soglia di reddito di 5,5 dollari giornalieri. (Fim)