Business news: Argentina, coronavirus, via libera da esperti a ulteriore flessibilizzazione quarantena

- Il pool di esperti che assiste il presidente argentino Alberto Fernandez in materia sanitaria ha dato il via libera ad una ulteriore flessibilizzazione delle misure di quarantena contro la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Gli specialisti ritengono che le misure di isolamento e quarantena adottate fino ad oggi abbiano consentito da una parte di appiattire la curva dei contagi e dall'altra di preparare le infrastrutture del sistema sanitario all'impatto della pandemia. Per la quarta tappa dell'emergenza si prevede quindi un'ulteriore apertura delle attività produttive a livello locale a seconda del grado di diffusione dei contagi. Nessuna apertura prevista ancora per scuole ed università, eventi pubblici, attività ricreative e spettacoli, trasporto interprovinciale e interurbano. (Res)