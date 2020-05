Business news: Panama, governo, "ingiusta" decisione Ue su lista dei paesi a rischio riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Panama ha respinto "energicamente" la decisione della Commissione Europea di mantenere il paese nella lista nera delle nazioni con carenze strategiche nel contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La misura, ha scritto il ministro degli Esteri Alejandro Ferrer sul proprio profilo Twitter, "non solo non riconosce i progressi di Panama nella lotta contro il riciclaggio del denaro, ma è stata anche presa nel pieno di una grave crisi sanitaria ed economica in cui quello che ci si aspetta è la solidarietà". Il governo, ha proseguito il ministro definendo "estemporanea e ingiusta" la decisione , sta portando avanti "tutti gli sforzi diplomatici" per impugnare il documento in modo che il Consiglio europeo e l'Europarlamento "non permettano la sua entrata in vigore". La viceministro degli Esteri Erika Mouynes, riporta il quotidiano "La Prensa", ha avviato contatti con dieci ambasciatori panamensi avviare un'azione che nei prossimi 20 giorni renda "senza effetto" quanto deciso a Bruxelles. (Res)