Business news: Brasile, produzione veicoli calata del 99,3 per cento e aprile, peggiore dato dal 1957

- La produzione di veicoli in Brasile ad aprile 2020 è calata del 99 per cento rispetto al mese di marzo e del 99,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha reso noto l'Associazione nazionale dei costruttori dei veicoli a motore (Anfavea). In particolare ad aprile, le fabbriche brasiliane hanno prodotto 1.800 unità, il risultato più basso per un mese dall'inizio della serie storica di Anfavea nel 1957. Lo scorso mese praticamente tutte le case automobilistiche hanno sospeso le loro attività a causa della pandemia del nuovo coronavirus. "Anche nei periodi di sciopero, non abbiamo mai affrontato un livello di produzione così basso nel paese", ha dichiarato il presidente dell'associazione, Luiz Carlos Moraes, in una conferenza stampa online. Complessivamente nei primi quattro mesi dell'anno sono state prodotti nel paese 587,7 mila veicoli tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Il risultato rappresenta un calo del 39,1 per cento rispetto al primo quadrimestre del 2019. La vendita di veicoli nuovi ad aprile 2020 è calata, a sua volta, del 65,9 per cento rispetto a marzo e del 76 per cento rispetto ad aprile dello scorso anno Complessivamente nei primi quattro mesi dell'anno sono state immatricolare 613,8 mila nuovi veicoli, in calo del 26,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Res)