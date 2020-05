Giappone: coronavirus, governo verso revoca parziale stato di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha confermato 23 nuovi contagi da coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore: il bilancio dei contagi nell’area della capitale del Giappone si è dunque mantenuto al di sotto delle cento unità per cinque giorni consecutivi, risultato cui potrebbe aver contribuito anche il sensibile aumento delle temperature. Il calo dei contagi è stato particolarmente apprezzabile durante la settimana di festività nazionali nota come “Golden Week”, che si è conclusa mercoledì, 6 maggio. Il picco dei contagi era stato registrato a Tokyo il 17 aprile scorso, con un bilancio giornaliero di 201 nuovi casi confermati. Tokyo è stato l’epicentro della pandemia in Giappone sin dallo scorso marzo, ed ha registrato il primo aumento dei contagi a tre cifre il 4 aprile. Il totale dei casi di infezione da nuovo coronavirus confermati in Giappone dall’inizio della crisi sanitaria globale è aumentato ieri a 15.457, senza considerare i circa 700 contagi a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena a Yokohama lo scorso febbraio. (segue) (Git)