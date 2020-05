Business news: Brasile, bilancia commerciale registra saldo positivo di 6,7 miliardi di dollari ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un saldo positivo di 6,7 miliardi di dollari ad aprile 2020, segnando il miglior risultato per mese dal 2017, nonostante la riduzione registrata sia per le esportazioni che per le importazioni a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus sul commercio internazionale. I dati sono stati diffusi dal dipartimento del Commercio con l'estero del ministero dell'Economia. Il surplus registrato ad aprile di quest'anno è stato superiore a quello registrato nello stesso mese del 2019, quando il saldo della bilancia commerciale fu stato positivo per 5,6 miliardi di dollari. Nel risultato accumulato per l'anno 2020 tuttavia il surplus è stato di 12,2 miliardi di dollari, inferiore per 14,7 miliardi rispetto allo stesso periodo nel 2019. Il Brasile sta esportando meno e comprando anche meno da altri paesi, ovvero c'è una riduzione del flusso degli scambi con il resto del mondo. Il mese scorso, il paese ha esportato beni per un valore di 18,3 miliardi di dollari, in calo dello 0,3 per cento rispetto nella media dello scorso anno. Le importazioni hanno raggiunto gli 11,6 miliardi di dollari, in calo del 10,5 per cento rispetto nella media dello scorso anno. (Res)