Business news: Argentina, presidente Fernandez su crisi del debito, governo non vuole il default

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha dichiarato che il suo paese non vuole entrare in default e che un'eventuale cessazione dei pagamenti del debito estero renderebbe "più difficile" la ripresa dell'Argentina dall'attuale crisi economica e finanziaria che attraversa il paese. "Non vogliamo entrare in default, se entriamo in default sarà più difficile" ha affermato Fernandez in un'intervista rilasciata al canale televisivo "Tn". Il presidente argentino ha ribadito che il suo governo ha presentato "un'offerta sostenibile" e ha sottolineato che l'attuale contesto segnato dall'impatto globale della pandemia del nuovo coronavirus è diverso da quello di alcuni mesi fa. "Il mondo è cambiato, in questo mondo di oggi molti paesi sono in situazione di default", ha affermato. "Col nostro debito stavamo pagando un interesse medio del 7 per cento in un mondo che paga zero e noi proponiamo pagare due punti di interesse. Non chiediamo ai creditori di perdere ma che rinuncino a guadagnare quei cinque punti", ha aggiunto. (Res)