Business news: Colombia, quarantena obbligatoria estesa fino al 25 maggio

- Il presidente della Colombia Ivan Duque ha annunciato un’estensione della quarantena obbligatoria fino al 25 maggio, nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. “Tra l’11 e il 25 maggio estenderemo l’isolamento preventivo obbligatorio ma recupereremo spazio per la vita produttiva”, ha detto Duque in un discorso trasmesso in televisione. Oltre ai settori delle costruzioni e manifatturiero, che hanno ripeso le attività dal 27 aprile scorso, a partire dall’11 maggio potranno iniziare a operare tra gli altri i settori industriale e della vendita delle auto, di mobili e altri articoli. “Inizieremo anche a muoverci per la riattivazione della vendita al dettaglio, per la quale è prevista l’applicazione di protocolli”, ha aggiunto il capo dello stato. (Res)