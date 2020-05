Business news: Messico, inflazione ad aprile cresce del 2,15 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 2,15 per cento su anno, l'aumento mensile più basso dal dicembre 2015, quando l'inflazione si attestò all'1,01 per cento. Rispetto al mese precedente, fa saperre l'istituto nazionale di statistica (Inegi), i prezzi sono calati dell'1,01 per cento. Ad aprile del 2019 l'indice segnava un incremento dello 0,05 per cento su mese e del 4,41 per cento su anno. L'indice dei prezzi si mantiene, seppur di poco, all'interno del margine obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico): il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno. La minore corsa dei prezzi, osservano i media locali, potrebbe consentire all'istituto monetario ulteriori tagli sul tasso di sconto. (Res)