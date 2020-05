Business news: Messico, Respol annuncia scoperta di due giacimenti in acque profonde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Repsol ha annunciato la scoperta di due importanti giacimenti petroliferi in acque profonde del Messico. I due giacimenti, riferisce la sigla iberica, si trovano nelle aree denominate Polok-1 e Chinwol-1, blocco 29 di Cuenca salina, al largo delle coste di Veracruz e Tabasco, nella zona sudorientale del paese. "Queste scoperte confermano l'impegno portato avanti sin qui da Repsol in Messico", si legge in una nota nella quale si parla di oltre 765 milioni di dollari di investimenti in due anno, con la creazione di oltre 1.800 posti di lavoro, diretti e indiretti. "Il consorzio, composto da Repsol (30 percento e operatore), PC Carigali Mexico Operations (28,33 percento), Wintershall DEA (25 percento) e PTTEP México E&P Limited (16,67 percento), valuterà tutti i dati ottenuti dal pozzi per preparare il piano di delineazione, che sarà presentato alla National Hydrocarbons Commission (CNH) del Messico, l'organismo di regolamentazione, entro la fine dell'anno ", si spiega nella nota. (Res)