Coronavirus: Di Maio, inaccettabile che cassa integrazione non sia stata ancora erogata

- E’ inaccettabile che la cassa integrazione in deroga non sia stata ancora erogata. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera a “Live, Non è la D’Urso”, in merito alla mancata erogazione della Cassa integrazione in deroga. “Questa pandemia ha messo in evidenza tutti i ritardi dell’Italia in questi anni, non solo sulla sanità, ma anche sulla burocrazia”, ha dichiarato il ministro, citando alcuni esempi come quello dei poteri regionali che si sovrappongono a volte con il governo centrale. “Noi oggi abbiamo un problema sulla cassa integrazione che è inaccettabile”, ha osservato Di Maio. “Dico alle regioni di fare squadra e se serve mettiamo più persone” a sbrigare le pratiche. “Non è possibile che la cassa integrazione in deroga non sia stata ancora erogata”, ha ribadito Di Maio. “Sono contento che in Italia in questo momento ci sono 3 milioni di persone che stanno accedendo al reddito di cittadinanza”, ha osservato il ministro degli Esteri.(Res)