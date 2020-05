Silvia Romano: Di Maio, quanto accaduto alla giovane cooperante “si accerterà con il tempo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto è accaduto a Silvia Romano durante il periodo del suo sequestro “si accerterà con il tempo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo al programma “Live, Non è la D’Urso”, alle indiscrezioni sulla possibile conversione all’Islam della giovane cooperante rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e liberata ieri dal luogo di detenzione in Somalia dopo 18 mesi di prigionia. Sulle indiscrezioni relative alla conversione all’Islam, che secondo alcune fonti riportate dall’intelligence sarebbe avvenuta per stessa ammissione di Silvia Romano senza costrizioni, Di Maio ha osservato che dopo il suo arrivo la giovane è stata ascoltata dai magistrati e che ora la procura di Roma farà le relative indagini e “pure quello che è successo a Silvia si accerterà con il tempo”. “Sono felice di aver visto i genitori sorridere e che lei sta bene. Vedremo in seguito gli altri risvolti di questa faccenda”. (segue) (Res)