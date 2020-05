Coronavirus: Di Maio, a rischio l’estate se sbagliamo qualcosa in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa settimana l’Italia si gioca l’estate in caso di sbagli sul fronte coronavirus. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione interazionale, Luigi Di Maio, rispondendo ad una domanda sull’eventualità di aperture anticipate di alcuni esercizi al programma “Live, Non è la D’Urso”. “La settimana che sta per cominciare è importante per gli scienziati perché potranno vedere i dati dell’ultima. Ci permetteranno di vedere curva contagio. Questa settimana è importante per capire se veramente il 18 maggio possiamo aprire tutte le attività. Per quanto riguarda teatri e cinema dobbiamo fare in modo che non diventino un propulsore per far ripartire curva contagi. Solo in questi giorni potremo dire se siamo stati responsabili”, ha dichiarato Di Maio. Secondo il ministro, se i dati saranno positivi il 18 maggio potrebbe essere la data in cui poter anticipare l’apertura di alcune attività, come parrucchieri e centri estetici. “Oggi l’indice di contagio in Germania è risalito oltre 1. La Svezia senza lockdown ha visto impennarsi la curva dei contagi”, ha osservato Di Maio. “Non ci sottovalutiamo né come italiani né come Italia, se sbagliamo ora dobbiamo chiudere ad agosto e non possiamo permettercelo. Gli italiani avranno bisogno di relax, non sarà un estate normale, ma almeno sarà più serena”, ha aggiunto il ministro.(Res)