Business news: Argentina, coronavirus, 4 miliardi di dollari dalla Caf per lotta a pandemia e riattivazione

- La Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf) ha concesso all'Argentina una linea di credito da 4 miliardi di dollari per progetti dedicati alla lotta contro la pandemia del nuovo coronavirus e a politiche sociali e di riattivazione economica. Il finanziamento, segnala una nota della Caf, sarà elargito nel corso dei prossimi quattro anni. Un esborso di 900 milioni di dollari per progetti di infrastruttura e finanziamento della Piccola e media impresa è previsto già nel 2020. L'istituzione multilaterale, prosegue la nota, lavora inoltre sull'approvazione di nuovi progetti di infrastruttura nel trascorso dei prossimi mesi. (Res)