Business news: Colombia, coronavirus, Duque decreta per seconda volta stato di emergenza economica

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha decretato per la seconda volta lo stato di emergenza economica a causa dell’impatto della pandemia di coronavirus sull’economia del paese. La misura permetterà al governo di emettere nuovi decreti con forza di legge per fare fronte alla crisi. "Quali sono le misure che vogliamo adottare? La più importante è essere in grado di proteggere i libri paga di molte aziende nel nostro paese", ha detto Duque, secondo quanto riferisce l’emittente “BluRadio”. Tra le misure previste, il governo sovvenzionerà fino al 40 per cento di un salario minimo a tutti i lavoratori di Pmi e grandi aziende che hanno subito una riduzione di almeno il 20 per cento del fatturato a causa della quarantena. Ciò equivale a circa 350 mila pesos colombiani al mese (circa 82 euro) per ciascun dipendente, a condizione che non vengano effettuati licenziamenti. (Res)