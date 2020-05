Business news: Cile, inflazione stabile ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Cile nel mese di aprile ha segnato in media una variazione neutra dello 0 per cento in un contesto segnato dall'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) la variazione dell'indice dei prezzi nei primi quattro mesi dell'anno è stata dell'1,3 per cento, mentre sui dodici mesi l'incremento è stato del 3,4 per cento. A registrare una maggior flessione sono state le voci del paniere relative a combustibili e lubrificanti (-3,9 per cento), trasporto aereo (-1,7 per cento), abbigliamento (-3,3 per cento) e calzature (-4 per cento). Questi cali sono stati equilibrati da aumenti nelle voci relative ad alimenti e bevande non alcoliche (+1 per cento), bevande alcoliche (+1,4 per cento), locazioni (+1,8 per cento). (Res)