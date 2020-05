Business news: Brasile, crollo dei prezzi del petrolio spinge il paese in deflazione dello 0,31 ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca), considerato valore ufficiale dell'inflazione in Brasile, è calato dello 0,31 per cento ad aprile 2020. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Nei primi tre mesi dell'anno, l'Ipca ha accumulato un aumento dello 0,22 per cento. Nell'aggregato degli ultimi 12 mesi, il tasso accumulato ha raggiunto il 2,40 per cento, inferiore al limite imposto dal governo fissato al 4 per cento. Nel 2019 l'inflazione aveva chiuso in aumento del 4,31 per cento, di poco al di sopra del centro dell'obiettivo per l'anno, che era del 4,25 per cento. Lo scorso 4 aprile, nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana "Focus" risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese ogni settimana, l'inflazione è stimata per il 2020 all'1,97 per cento, molto al di sotto dell'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) per quest'anno, pari al 4 per cento con una tolleranza tra il 2,5 per cento e il 5,5 per cento. (Res)