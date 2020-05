Regno Unito: premier Johnson, ancora non è momento di allentare misure quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento non si devono ancora allentare le misure di quarantena nel Regno Unito. Lo ha detto questa sera il premier britannico Boris Johnson, nel suo discorso alla nazione sulla strategia di riapertura dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus. Sono stati fatti dei progressi, ha riconosciuto Johnson, ma non è ancora abbastanza per soddisfare gli standard imposti dalle autorità. “Quindi no, non è il momento di terminare la quarantena già da questa settimana”, ha spiegato. Il premier ha in ogni caso rilevato come siano in fase di studio i primi passi per la rimozione delle restrizioni, un "piano condizionale". In tutto il Regno Unito, ha proseguito Johnson esiste un "consenso generale" su "cosa potremmo fare" per facilitare la riapertura del paese. (segue) (Rel)