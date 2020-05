Regno Unito: Johnson, dal primo giugno potrebbero venire riaperti negozi e scuole primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i lavoratori, il premier britannico ha spiegato che “chiunque non può lavorare da casa, ad esempio gli operatori del settore delle costruzioni o dell’industria produttiva, dovrebbe essere attivamente incoraggiato a recarsi sul luogo di lavoro”. Johnson ha tuttavia aggiunto che la sicurezza resta fondamentale: si dovrebbe quindi “evitare il trasporto pubblico, se possibile”, per mantenere le distanze sociali. Per questo motivo, la capacità dei trasporti pubblici verrà limitata. Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, “abbiamo cercato di stabilire una nuova guida per i datori di lavoro”, ha detto ancora Johnson. A partire da mercoledì, infine, le autorità intendono incoraggiare i cittadini a fare più attività all’aria aperta, o anche a compiere spostamenti in automobile, pur mantenendo le misure di distanziamento sociale. (Rel)