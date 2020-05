Silvia Romano: Di Maio, quanto accaduto alla giovane cooperante “si accerterà con il tempo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle prime parole pronunciate da Silvia Romano al suo arrivo questo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino, il ministro ha dichiarato: “Ovviamente è stata molto attenta e lucida sul fatto che stesse bene, poi ha ringraziato le persone che l’hanno aiutata a riportarla a casa”, ha sottolineato Di Maio, rivelando che in questi mesi i genitori non erano stati informati sulla situazione e sul fatto che fosse viva. “Nessuno sapeva che Silvia era viva, nemmeno i genitori”, ha rivelato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che al ministero degli Esteri vi è una unità di crisi dove vi sono funzionari che ogni giorno sentono le famiglie degli italiani rapiti all’estero: “Spesso ci troviamo nella condizione di non poter dire a un padre o a una madre che abbiamo una prova che il loro figlio è in vita. Questo rischia di causare fughe di notizie, abbiamo il rischio di far fallire l’operazione di recupero. Ogni giorno sentono queste persone, gli devono fare avere speranza senza poter dire nulla”, ha sottolineato Di Maio. “Ho sentito il papà di Silvia, Enzo Romano, alla fine del 2019, e lui mi faceva tante domande e ad alcune io non potevo rispondere. Non potevamo né smentire né confermare”, ha ammesso il ministro degli Esteri. (Res)