Silvia Romano: la cooperante ai magistrati, conversione all'Islam avvenuta "senza costrizioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conversione all'Islam di Silvia Romano, la giovane cooperante italiana rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e liberata ieri in Somalia grazie ad un’operazione condotta dall’intelligence italiana in cooperazione con i servizi di sicurezza somali e turchi, sarebbe avvenuta "senza costrizioni". A riferirlo è stata la stessa cooperante nel corso dell'interrogatorio dei magistrati della procura e degli investigatori del Ros, durato oltre quattro ore. "La conversione è stata spontanea, è stata una mia libera scelta, non c'è stata nessuna costrizione da parte dei rapitori. E non è vero che sono stata costretta a sposarmi, non ho avuto costrizioni fisiche né violenze", ha dichiarato la cooperante, precisando che la conversione sarebbe avvenuta a metà prigionia, quando aveva chiesto ai suoi sequestratori di poter leggere il Corano. Già al suo arrivo a Ciampino la Romano aveva fugato i dubbi che la decisione fosse avvenuta a causa delle condizioni psicologiche affrontate in Africa, chiarendo che si è trattato di una sua libera scelta. Quanto al suo trasferimento dal Kenya alla Somalia, la Romano ha dichiarato di essere stata trasferita spesso e di non essere mai stata considerata una "carcerata", mentre nessuna conferma né smentita si ha per ora per quanto concerne il presunto pagamento di un riscatto per la sua liberazione. (segue) (Res)