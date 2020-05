Business news: Messico, ad aprile vendite auto nuove in calo del 64,51 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di auto nuove in Messico è crollata ad aprile del 64,51 rispetto allo stesso mese de 2019. Lo riporta l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che nel periodo gennaio-marzo si sono vendute 331.580 autovetture, un calo del 23,1 per cento sul trimestre precedente. Le vendite del quarto mese dell'anno in corso, nel pieno di un'emergenza sanitaria che ha quasi azzerato la mobilità e peggiorato sensibilmente le condizioni finanziarie del paese, si sono fernate a quota 34.903, contro le 98.346 di aprile 2019. Si tratta del calo più significativo dal 1995, anche se meno drammatico rispetto alla contrazione del 90 per cento ipotizzata dagli specialisti del settore, citati dai media locali. (Res)