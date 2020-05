Business news: Argentina, crisi del debito, Nobel dell'economia a favore di una ristrutturazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 138 economisti, tra i quali i premi Nobel Joseph Stiglitz ed Edmund Phelps, hanno rivolto un appello ai creditori del debito estero argentino per "accettare una ristrutturazione sostenibile" ed "in buona fede". "Ai creditori argentini viene chiesto di accettare una proposta che potrebbe ridurre il loro guadagno ma che ma renderebbe il debito sostenibile", afferma il documento. Una soluzione "responsabile", secondo questo gruppo di economisti, "costituirà un precedente positivo, non solo per l'Argentina, ma per il sistema finanziario internazionale nel suo insieme". Nello scritto si definisce quella attuale come "la peggiore recessione globale dei tempi moderna (...) una prova definitiva per l'architettura finanziaria internazionale". (Res)