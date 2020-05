Libia: Turchia, attacchi indiscriminati di Haftar costituiscono un crimine di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia considererà le forze dell’Esercito nazionale libico (Lna) “come un obiettivo legittimo se gli interessi turchi in Libia verranno colpiti”. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri turco, commentando gli attacchi condotti negli ultimi giorni sulla capitale libica Tripoli dalle forze dell’Lna comandate dal generale Khalifa Haftar, che hanno colpito ieri l’aeroporto di Mitiga e lo scorso 8 maggio anche il quartiere in cui sono situate le ambasciate di Turchia e Italia. “Gli attacchi di Haftar che hanno preso di mira missioni diplomatiche, tra cui l'ambasciata turca a Tripoli, l'aeroporto di Mitiga, gli aerei civili in fase di decollo e altre infrastrutture civili costituiscono un crimine di guerra”, precisa il ministero. Per Ankara le milizie affiliate ad Haftar ha aumentato indiscriminatamente i loro attacchi, in particolare nella capitale Tripoli. “E’ inaccettabile che le Nazioni Unite restino inattive di fronte alle atrocità nel paese”, si legge nella nota. La Turchia, che lo scorso novembre ha firmato con il Governo di accordo nazionale di Tripoli un accordo per la cooperazione militar, ritiene “i paesi che forniscono sostegno militare, finanziario e politico ad Haftar responsabili della crudeltà e dell'instabilità nel paese”. Nella nota il ministero degli Esteri di Ankara ha dichiarato che “la Turchia continuerà a sostenere il governo legittimo e le sue istituzioni in Libia”. Ieri, almeno sei civili sono stati uccisi in attacchi missilistici condotti sull’aeroporto di Mitiga dalle forze di Haftar. Gli attacchi di ieri sono giunti poche ore dopo la condanna della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), secondo cui gli attacchi indiscriminati contro i civili a Tripoli "potrebbero equivalere a crimini di guerra".(Res)