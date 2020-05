Fase 2: Mulè (FI), governo diffonde bozze come numeri al lotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la solita tecnica dei numeri al Lotto il governo diffonde bozze incontrollate sull'ex decreto Aprile diventato nel frattempo Maggio e prossimo ad essere trasformato in Giugno: altro che 'rilancio'. Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato e portavoce dei Gruppi azzurri di Camera e Senato. "Una serie di norme affastellate, confuse, contraddittorie che servono all'esecutivo per provocare le reazioni più disparate da parte delle associazioni di categoria con un'unica certezza: il governo è incapace di gestire la Fase 2 così come è stato incapace di gestire la Fase 1. In mezzo c'è l'Italia con le sue angosce e i suoi ritardi, con la necessità di ripartire nonostante questo governo totalmente inadeguato", aggiunge. (Rin)