Business news: Brasile, produzione industriale cala del 9,1 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale brasiliana è calata del 9,1 per cento a marzo, rispetto al mese precedente. Si tratta del più significativo crollo da maggio 2018, quando la produzione crollò dell'11 per cento a causa dello sciopero degli autotrasportatori, e il peggiore dato per mese di marzo dal 2002. Secondo quanto reso noto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), il risultato è un effetto delle misure di isolamento sociale adottate per contenere la pandemia di coronavirus. Rispetto a marzo 2019, il calo della produzione è stato del 3,8 per cento. L'industria accumula perdite dell'1,7 per cento nell'anno e dell'1 per cento negli ultimi 12 mesi. (Res)