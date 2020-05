Business news: Argentina, saltato pagamento di 2,1 miliardi di dollari al Club di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina non ha pagato una scadenza da 2,1 miliardi di dollari del debito contratto con il Club di Parigi, istituzione di credito multilaterale che riunisce 22 paesi tra i quali anche l'Italia. La decisione era stata anticipata lunedì dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, in dichiarazioni rilasciate alla stampa e rientra nella politica adottata dal governo di Alberto Fernandez, che punta a recuperare la "sostenibilità del debito estero". Guzman ha tuttavia precisato che "sono in corso colloqui per rinegoziare il debito" e che "il Club di Parigi si è mostrato ricettivo" alla proposta argentina. (Res)