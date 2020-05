Fase 2: assessore Milano, da disastro Covid costruire scuola del domani, governo dia fondi specifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricostruire la “scuola del domani”, sulle macerie del coronavirus. È la proposta dell’assessore all’Edilizia scolastica del Comune di Milano, Paolo Limonta, che al sindaco Sala chiede di “premere sul governo per sollecitare l’erogazione di fondi specifici che siano immediatamente utilizzabili, per intervenire sugli edifici scolastici e intorno agli edifici scolastici e per arrivare a una riscrittura veloce sulla normativa dell’edilizia scolastica che è del 1975 e questo non può più essere tollerato nella scuola del domani”. “Perché a settembre - ha sottolineato Limonta, intervenendo al convegno in streaming “La scuola sconfinata. Oltre l'emergenza, proposte per la città di Milano” - noi dobbiamo far ripartire la scuola del domani”. Una scuola che l’assessore immagina “ancorata al territorio, come suo cuore pulsante, che interagisce con tutte le altre situazioni territoriali, per espandersi anche al di fuori delle mura scolastiche”, con “un’educazione diffusa dalla scuola verso il territorio e dal territorio verso la scuola”. (segue) (Rem)