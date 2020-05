Fase 2: videoconferenza di Berlusconi con venti sindaci di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha riunito in videoconferenza venti sindaci di Forza Italia con i quali ha parlato dell’andamento dei contagi da Virus e della situazione economica dei Comuni. I sindaci hanno espresso forti preoccupazioni perché i Comuni hanno incassato solo anticipi di bilancio gravati da interessi passivi. I sindaci e le loro amministrazioni sono in prima linea nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione ma lamentano di non aver ricevuto dal governo alcun finanziamento al riguardo. Fanno inoltre presente che oltre alla chiusura di molte attività, dal commercio al settore turistico, alla ristorazione e ai bar, sono venuti meno tutta una serie di tributi fondamentali per le amministrazioni comunali. (segue) (Rin)