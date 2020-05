Malesia: coronavirus, restrizioni ai movimenti prorogate fino al 9 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato oggi la proroga fino al 9 giugno dell’Ordinanza di controllo condizionato dei movimenti (Cmco) per contenere l’epidemia di coronavirus, in vigore dal 18 marzo e prevista precedentemente fino al 12 maggio. Il premier ha spiegato che ci sono stati progressi nella lotta contro il virus, ma che la battaglia non è ancora stata vinta. La decisione è stata presa su raccomandazione del ministero della Sanità e del Consiglio di sicurezza. Restano in vigore anche le restrizioni ai viaggi in tredici paesi, con l’eccezione degli spostamenti necessari per lavoro. Dal 28 aprile, tuttavia le misure restrittive sono state allentate e dal 4 maggio le aziende di quasi tutti i settori dell’economia nazionale hanno ricevuto il via libera alla riapertura. I casi di contagio confermati nel paese sono 6.656 e i decessi 108.(Fim)