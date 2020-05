Yemen: Oms sospende attività del suo personale nelle zone controllate dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sospeso l'attività del personale nei suoi centri nelle aree dello Yemen controllate dai ribelli sciiti Houthi. Finora il governo di Aden sostenuto dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha riportato 34 casi di coronavirus e sette morti, mentre gli Houthi, che controllano i più grandi centri urbani del paese compresa la capitale Sana’a, hanno registrato solo due casi e un decesso. La direttiva dell'Oms coinvolge il personale di stanza nel porto di Hodeidah sul Mar Rosso, nella provincia settentrionale di Saada e nella provincia centrale di Ibb e intima loro di sospendere tutti i movimenti, le riunioni o qualsiasi altra attività fino a nuovo avviso. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, l'Oms ha adottato tali misure per sollecitare le autorità dei ribelli Houthi a riportare i risultati dei test per la positività al Covid-19. Il governo appoggiato dai sauditi ha accusato i ribelli filo-iraniani che dalla seconda metà del 2014 controllano vaste aree del nord del paese, di aver coperto un focolaio nella capitale Sana’a, un'accusa che il gruppo nega. Secondo l’Oms la pandemia potrebbe devastare il paese che non ha strutture sanitarie e vede una popolazione fortemente colpita dalla fame e dalle malattie. In Yemen circa l'80 per cento della popolazione (24 milioni di persone), fa affidamento sull'aiuto umanitario e 10 milioni sono a rischio di fame.(Res)