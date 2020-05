Regno Unito: premier Johnson, ancora non è momento di allentare misure quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Poichè la nostra priorità è proteggere i cittadini e salvare vite umane, non possiamo andare avanti se non vengono soddisfatti cinque test”, ha detto il capo del governo britannico, citando la necessità di tutelare il sistema sanitario nazionale, di vedere un calo sostenuto nel tasso di mortalità, così come in quello di contagio, riuscire a fornire dispositivi di protezione per tutti coloro che ne hanno bisogno, e bloccare il tasso netto di riproduzione del coronavirus. “Per tracciare i nostri progressi ed evitare di tornare al punto di partenza, stiamo creando un nuovo sistema di allerta sul Covid-19 gestito da un nuovo Centro congiunto di biosicurezza” ha detto ancora Johnson. A sua volta il livello di allerta “ci dirà quanto dobbiamo essere drastici nelle nostre misure di allontanamento sociale”: più basso è il livello di allerta, minore sarà il numero di misure imposte, e viceversa. (Rel)