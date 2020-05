Regno Unito: Johnson, dal primo giugno potrebbero venire riaperti negozi e scuole primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo giugno potrebbero venire riaperti i negozi del Regno Unito, e gli alunni della scuola primaria potrebbero tornare a scuola. Lo ha affermato questa sera il premier britannico Boris Johnson, nel suo discorso alla nazione sulla strategia di riapertura dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus. "Ogni giorno, con dati in costante aggiornamento, monitoreremo il tasso netto di riproduzione del virus, il numero di nuovi contagi e i progressi che stiamo facendo. Se a livello nazionale inizieremo a soddisfare le condizioni che ho stabilito, allora nelle prossime settimane e mesi potremmo essere in grado di andare oltre” e allentare le restrizioni, ha spiegato Johnson. (segue) (Rel)