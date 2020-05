Business news: Cile, economia in calo del 3,5 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cilena ha perso nel mese di marzo il 3,5 per cento, il maggior calo degli ultimi undici anni, principalmente a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo riporta la Banca centrale segnalando che l'unico settore a mantenersi in attivo è quello minerario, che rappresenta da solo un 30 per cento del Pil cileno e che ha registrato un +0,8 per cento a marzo. Il resto delle attività ha registrato nel complesso un calo del 4 per cento, con in testa i settori del commercio e dei servizi. Nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19", la Banca mondiale stima che il paese sudamericano chiuderà il 2020 con una perdita di 3 punti percentuali del prodotto interno lordo (Pil). Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il Pil cileno del 4,8 per cento nel 2021 e del 2,8 nel 2022. Il Cile aveva chiuso il 2019 con un incremento dell'1,1 per cento del Pil ed un forte rallentamento dell'attività nel secondo semestre a causa delle forti proteste sociali iniziate nel mese di ottobre. Secondo la Bm "la massiccia risposta anticiclica del Cile contribuirà ad attenuare la crisi nel 2020" mentre la ripresa dell'attività economica sarà condizionata nel medio termine anche dal "ripristino del consenso nei confronti della politica". (Res)