Oltre 105 mila i guariti dal Covid-19, l'Italia registra oggi il numero più basso di casi su base quotidiana

- Sono ben 105.186, in totale, le persone guarite dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite ben 2.155 perone, in calo rispetto a ieri quando erano state 4.008.Continua inoltre il calo su base quotidiana del numero di persone decedute e positive. Il totale di persone decedute sale a 30.560: si tratta di 165 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 194. Oggi si registra anche il numero più basso di nuovi casi registrati su base quotidiana dal 6 marzo scorso. Il numero di nuovi casi da ieri è di 802. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sale invece a 219.070. Sono 83.324 le persone che stanno ancora affrontando l'infezione, ben 1.518 in meno di ieri.Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali grazie a un nuovo calo di ricoverati e persone in terapia intensiva. Ma calano anche in maniera importante le persone in isolamento domiciliare. Delle 83.324 contagiate dal coronavirus 13.618 sono ricoverate con sintomi, 216 in meno di ieri; 68.679 si trovano in isolamento domiciliare, 1.295 in meno; e 1.027 in terapia intensiva, 7 in meno di ieri. Il calo del numero delle terapie intensive è ormai costante da oltre un mese.(Rin)