Civitavecchia: Astorre (Pd), perdita di 36 milioni da paralisi crociere affonda Porto

- Il Porto di Civitavecchia "perde 36 milioni di euro e metà delle entrate a causa degli effetti nazionali e mondiali del coronavirus". Lo scrive in una nota il segretario del Partito democratico del Lazio senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Lavori pubblici e Trasporti di Palazzo Madama. "In particolare la propensione crocieristica del primo scalo nazionale, tra i primi in Europa per numero di transiti turistici, rischia di mettere in ginocchio il Porto e di far affondare i suoi bilanci con conseguenze drammatiche per l'occupazione e l'economia del Lazio e non solo".Gli investimenti già programmati per oltre 500 milioni su Civitavecchia, così anche l'ultimo miglio ferroviario da realizzare con Rfi e quindi, "la costruzione del porto commerciale di Gaeta e le opere su Fiumicino rischiano di fermarsi -scrive Astorre-. Il calo dei flussi di energia elettrica, gli scambi petroliferi ma soprattutto il crollo delle attività crocieristiche stanno mettendo in ginocchio il Porto di Civitavecchia –conclude Astorre- che ha bisogno dell'intervento, dell'attenzione, del sostegno diretto e urgente del governo Conte". (Rer)