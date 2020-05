Coronavirus: quasi dimezzati nuovi casi a Milano e Bergamo, aumento stabile a Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto a ieri è diminuito in tutte le province lombarde il numero dei nuovi casi di coronavirus. Lo fa sapere il quotidiano bollettino della Regione Lombardia sull’andamento della pandemia. In provincia di Bergamo i contagiati sono 11.741, 24 più di ieri, contro il +46 di ieri e il +49 di venerdì. Nel Milanese sono 21.376, 104 più di ieri, quando l’aumento era stato di 178. A Milano città i casi totali sono 9.019, con un aumento di 54 nelle ultime 24 ore, quasi la metà rispetto ai 98 nuovi casi di ieri e ai 101 dell’altro ieri. Aumento stabile in provincia di Brescia, dove i casi sono 13.550, 44 più di ieri, quando l’aumento era stato di 46. E trend costante anche in provincia di Pavia, con 4.777, +35 (ieri +38) e in quella di Varese, con 3.182 casi, +18 (ieri +16, l’altro ieri +75). Calo più sensibile nel Lodigiano, dove i casi sono 3.271, +7 (ieri +42); in provincia di Cremona, con 6.248, +6, contro il +23 di ieri; in provincia di Monza Brianza, con 5.055, +9 (ieri +31); in provincia di Mantova, con 3.251, +1 (ieri +13); in quella di Lecco, con 2.486, +4 (ieri +34); in provincia di Sondrio, con 1.287, +7 (ieri +4) e in quella di Como, con 3.496, +16 (ieri +10).(Rem)