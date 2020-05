Regno Unito: sondaggio, cittadini ritengono che gestione emergenza Covid-19 sia stata peggiore che in altri paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più persone nel Regno Unito ritengono che il paese abbia ottenuto risultati peggiori di Italia, Spagna e Francia nella gestione della crisi del Covid-19. Questo quanto emerge da un sondaggio Opinium per il periodo domenicale britannico “The Observer”. I dati mostrano che solo gli Stati Uniti sono giudicati in maniera più negativa dalla maggioranza dei cittadini nel Regno Unito. Mentre fino a due settimane fa più persone pensavano che il Regno Unito avesse fatto meglio di Italia e Spagna nella gestione dell’emergenza sanitaria, ora è il contrario, stando al sondaggio. I risultati arrivano dopo una settimana in cui l'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) ha riferito che il Regno Unito ha avuto il maggior numero di decessi per Covid-19 di qualsiasi altra nazione in Europa. (segue) (Rel)