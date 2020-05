Regno Unito: sondaggio, cittadini ritengono che gestione emergenza Covid-19 sia stata peggiore che in altri paesi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due settimane fa, quando l’agenzia demoscopica Opinium ha chiesto ai cittadini se il Regno Unito avesse risposto meglio o peggio dell'Italia, il 30 per cento aveva dichiarato che le autorità nazionali avessero fatto meglio, rispetto al 22 per cento che riteneva la gestione fosse stata peggiore. Quando è stata posta la stessa domanda tra martedì e giovedì della scorsa settimana, il 29 per cento ha dichiarato che il Regno Unito ha fatto peggio dell’Italia. Una dinamica simile si è vista anche in relazione alla Spagna con il 29 per cento che crede che il Regno Unito abbia gestito le cose in modo peggiore delle autorità di Madrid. (Rel)