Turchia-Somalia: 19 anni di presenza turca, dagli aiuti per la siccità alle esplorazioni petrolifere (2)

- Gli investimenti politici ed economici in espansione della Turchia nel Corno d'Africa e la sua continua presenza nella regione, sebbene inizialmente economici, hanno assunto negli ultimi due anni un’importanza strategica per contrastare l’ascesa degli avversari dei paesi del Golfo - Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita - protagonisti dell’accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia. Le aziende turche gestiscono le rotte aeree e marittime di Mogadiscio e addestrano soldati del governo somalo. Gli sforzi di Ankara per sostenere il governo somalo sono stati premiati lo scorso gennaio con la proposta di Mogadiscio a effettuare esplorazioni petrolifere in acque somale, come annunciato dallo stesso Erdogan il 20 gennaio scorso di ritorno dal vertice di Berlino sulla Libia, altro paese in cui Ankara è fortemente impegnata, anche militarmente, a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna). L'invito per avviare le esplorazioni petrolifere in Somalia è stato preceduto dal duplice memorandum d’intesa tra Ankara e il Gna libico per la demarcazione dei confini marittimi e la cooperazione militare, che ha aumentato le tensioni nel Mediterraneo per le risorse energetiche. La pandemia di coronavirus ha ulteriormente rafforzato le relazioni tra la Somalia e la Turchia, con ben due spedizioni aeree carichi di aiuti e dispositivi sanitari inviati rispettivamente il 17 aprile e il 2 maggio. L’invio degli aiuti è stato sponsorizzato da un messaggio su Twitter dello stesso Erdogan, che ha inviato una lettera all’omologo somalo ribadendo lo stretto legame tra i due popoli e la volontà di un incontro quanto prima. (Res)