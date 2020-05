Russia: Cremlino, domani Putin terrà riunione su possibile estensione quarantena nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin terrà domani una riunione per discutere l'estensione delle misure di quarantena nel paese, a fronte dell'epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Il presidente avrà domani una riunione sulla questione", ha detto Peskov, in merito alla possibile estensione delle misure di autoisolamento in Russia. (Rum)