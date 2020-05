Fase 2: assessore Milano, da disastro Covid costruire scuola del domani, governo dia fondi specifici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo lottare tutti perché questo disastro del Covid, che si è abbattuto soprattutto sui bambini e sui ragazzi, possa servire per riattivare un nuovo percorso, completamente diverso da quello che c’è stato fino ad adesso”, ha aggiunto Limonta, che per Milano vede come particolarmente problematiche le strutture che ospitano materne e nidi costruite negli anni ’60 e ’70, “che - ha detto - sono giunte a fine via negli anni ’90, ma continuano a essere tutte utilizzate”. Saranno strategiche invece “le scuole costruite a inizio ‘900 che sono molto grandi, con spazi comuni sotto utilizzati, che sicuramente verranno molto utili per la scuola del distanziamento”, ha spiegato Limonta, che nell’occasione ha lanciato anche una proposta al sindaco Sala: quella di “cambiare la denominazione del mio assessorato da assessore all’Edilizia scolastica ad assessore per le nuove architetture per l’apprendimento. Mi sembra molto più consono e adatto”. (Rem)